Bursa'da Baltalı Saldırgan Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

Bursa'da Baltalı Saldırgan Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi
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İnegöl ilçesinde alkollü Rüstem P. elinde belirdiği balta ile sokakta terör estirirken, polisin havaya ateş açmasıyla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde baltalı saldırgan ortalığı karıştırdı. Polis ekipleri havaya ateş açıp, saldırganı etkisiz hale getirdi.

Olay saat 00.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Koca Macır sokakta meydana geldi. Alkol alan Rüstem P.(43) eline aldığı baltayla sokakta terör estirdi. Nağaralar atan şahıslar, sokakta dolaştı. Bazı araçlara da zarar veren şahsı görenler polise haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan elindeki baltayla polis ekiplerine saldırdı. Ekipler, havaya ateş açıp şahsın dikkatini dağıtarak etkisiz hale getirdiler. Elindeki suç aleti balta alınan şahıs gözaltına alındı.

Polisin havaya ateş açarak şahsı etkisiz hale getirdiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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