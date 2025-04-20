Bursa'da Balkonda Unutulan Sigara Yangın Çıkardı

Bursa'da balkonda yanık unutulan sigara, balkonu küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyük facia önlenmiş oldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda hava aldıktan sonra içeri giren vatandaş, yanık olan sigarasını rafta unuttu. Rafta bulunan kağıtların bir anda alev almasıyla balkon ateş topuna döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Balkonda başlayan yangın, büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA