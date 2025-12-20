Bursa'da baba-oğuldan kan donduran saldırı...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde baba-oğul, palayla gerçekleştirilen saldırıda 3 genci yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişinin yaralandı dehşet anları kameraya anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde baba-oğul, sokakta tanımadığı şahıslara küfür ederek tartışma çıkardı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, belinden çıkardığı palayla çevredeki kişilere saldırdı. Saldırı sonucu 3 kişi yaralanırken, yaralının arkadaşı sandalyeyle müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA