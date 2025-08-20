Bursa'da Ayin İçin Hayvanları Katleden Kişi Tutuklandı

Bursa'da Ayin İçin Hayvanları Katleden Kişi Tutuklandı
İnegöl ilçesinde, ayin ritüeli için küçükbaş ve kanatlı hayvanları katledip görüntülerini sosyal medyada paylaşan Ramazan K. tutuklandı. Olay büyük tepki topladı ve polis tarafından operasyon düzenlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ayin ritüeli için evinde küçükbaş ve kanatlı hayvanları katlededek, görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.

İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları keserek, görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü.

Şahsın evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Ramazan K. gözaltına alınırken, evde başları kesik küçükbaş ve kanatlı hayvanlar bulundu. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Ramazan K., tutuklandı. - BURSA

