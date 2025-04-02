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Bursa'da AVM'de Müşterilerle Çalışanlar Arasında Kavga

Bursa'da AVM'de Müşterilerle Çalışanlar Arasında Kavga
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Sur Yapı Marka AVM'de, işletme çalışanları ile müşteriler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlilerinin müdahale etmesiyle kavga son buldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Sur Yapı Marka AVM'de müşteriler ile işletme çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kavga son bulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Sur Yapı Marka AVM'de meydana geldi. İddiaya göre yemek katındaki bir işletme çalışanlarıyla müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkeli taraflar bir anda kavgaya tutuştu. Çevredekiler ise 112 ekiplerine bilgi verip, güvenlik görevlilerine ulaştı. Güvenlik görevlilerinin gelmesiyle kavga son bulurken, kavga anı kameraya anbean yansıdı. Güçlükle sakinleşen taraflar bir süre sonra dağılırken, AVM'ye gelen bazı vatandaşlar ise panik dolu anlar yaşadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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