Bursa'da Asker Eğlencesinde Havaya Ateş Açıldı
Bursa'da düzenlenen bir asker eğlencesinde magandalar havaya defalarca ateş açarak büyük bir tehlike yarattı. O anlar kameraya yansıdı.
Asker eğlencesi maganda eğlencesine döndü, havaya ateş ettikleri anlar kamerada
BURSA - Bursa'da asker eğlencesinde magandalar silahları ile havaya defalarca ateş açtı.
Asker eğlencesi için bir araya gelen grup, yanlarında bulundurduğu silahlar ile havaya defalarca ateş açtı. Adeta çatışma bölgesini aratmayan bölgede silah sesleri neredeyse hiç susmadı.
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