Bursa'da asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor

Bursa'da asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor
Güncelleme:
Bursa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında aranan şahıslar yakalanırken, ruhsatsız silah ve kumar malzemeleri ele geçirildi. 402 şahıs ve 125 araç sorgulandı, 30 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'da Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında aranan şahıslar yakalanırken, ruhsatsız silah ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamalarda, gündüz saatlerinde 402 şahıs ve 125 araç sorgulandı, 1 yoklama kaçağı yakalandı.

Akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde 32 noktada gerçekleştirilen sabit, hareketli yol ve umuma açık işyeri uygulamalarında 3 yoklama kaçağı yakalandı. Denetimlerde 1 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirilirken, 10 araca 30 bin 815 lira idari para cezası uygulandı, 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Umuma açık işyeri denetimlerinde 2 işyerine 4207 Sayılı Kanun kapsamında ceza kesildi. Kumar denetimlerinde ise 1 işyerinde tombala oynatıldığı belirlenirken, 28 kişiye toplam 258 bin 916 lira idari para cezası uygulanarak işyeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - BURSA

