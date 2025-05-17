Bir arı trafiği birbirine kattı
Bursa'da seyir halindeki tır şoförü arı ısırması sonucu şoka girdi. Tır kontrolden çıkıp makas atarak trafiği kapattı. Şoför hastaneye kaldırılırken tırın yolu kapatması nedeniyle İstanbul Bursa kara yolu saatlerce trafiğe kapalı kaldı.
Bursa'da Orhangazi-Gemlik yolu Gedelek trafik ışıklarında dün akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Yalova'dan Bursa yönüne seyir halinde bulunan 48 yaşındaki Bülent Ç. idaresindeki 61 KN 278 plakalı tır yoldan çıkıp makas attı.
ARI SOKTU, ŞOFÖR ŞOKA GİRDİ
Ekipler olay yerine geldiğinde sürücünün arı sokması sonucu şoka girip kaza yaptığını belirlediler. Hemen 112 ambulans ekibi istendi. Olay yerine gelen ambulans ekibi arının soktuğu şoktaki sürücüyü hastaneye kaldırdı.
YOL UZUN SÜRE KAPALI KALDI
Tır makas attığı için yol kapandı. İstanbul Bursa yönüne giden sürücüler ise kaza ve yolun kapalı olması sebebiyle mahsur kaldılar. Uzun araç kuyruğu ekiplerin çalışması ve aracın kaldırılmasıyla sona erdi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.