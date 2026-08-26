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Bursa'da Aranan 3 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Aranan 3 Şüpheli Tutuklandı
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Bursa'da emniyet ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç şüpheliyi operasyonlarla yakaladı. Hırsızlık ve yağma başta olmak üzere suç kayıtları bulunan; 25 yıl cezalı ve 7 kayıtlı Ş.D., 21 yıl cezalı ve 16 kayıtlı Ü.U. ile 20 yıl cezalı ve 7 kayıtlı A.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, üç şüpheliyi de tutuklayarak ceza infaz kurumuna teslim etti.

Bursa'da emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde haklarında hırsızlık ve yağma başta olmak üzere çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan; 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 7 suç kaydı olan Ş.D. isimli şüpheli, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 16 suç kaydı olan Ü.U. isimli şüpheli, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 7 suç kaydı olan A.Ç. isimli şüpheli yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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