Bursa'da Apartmanda Yangın: Mahallede Korku ve Panik

Bursa'nın Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi Harmanlar Caddesi üzerinde bulunan Şenocak Apartmanı'nın deposunda çıkan yangın, mahalle sakinlerinde korku ve paniğe neden oldu.

Olay, saat 17.50 sıralarında meydana geldi. Apartmana ait depo kısmından dumanların yükseldiğini fark eden Ozan Kenanoğlu (42), durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı bölgeye ulaşan Mudanya İtfaiye Amirliği ekipleri, yoğun duman ve alevlere rağmen kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin apartmanın diğer katlarına sıçraması önlendi.

Yangın sırasında apartmanda ve çevrede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bina sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depo bölümünde bulunan bazı eşyalar ve malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. - BURSA