Bursa'da korkutan yangın: İtfaiye ekipleri camı kırıp içeri girdi

Bursa'da bir apartmanın 2. katında çıkan yangında yoğun duman arasında mahsur kalan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin camı kırarak içeri girmesiyle kurtarıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Şükraniye Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda dumandan etkilenen 1 kişi, itfaiye ekiplerinin camı kırarak içeri girmesiyle kurtarıldı. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple bir evde yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı daireden yoğun duman yükseldiğini gören itfaiye ekipleri, dumanların çıktığı camı kırarak içeri girdi. Ekipler, evde dumandan etkilenen bir vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA