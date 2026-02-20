Haberler

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığına jandarma engeli

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser satışı yapmak isteyen bir şüpheli yakalandı. Ele geçirilenler arasında Antik Roma ve Bizans dönemine ait lahit ve antik obje bulunuyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda Antik Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçe sınırlarında bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri 100 bin dolar karşılığında satmak istediği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan operasyon ve adli aramada; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, Antik Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet lahit ile 1 adet antik obje ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
