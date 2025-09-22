Haberler

Bursa'da Ana Yolda Başıboş At Tehlike Yarattı

Bursa'da Ana Yolda Başıboş At Tehlike Yarattı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ana yola çıkan başıboş bir at, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bursa'da ana yola çıkan başıboş at tehlike saçtı. O anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Bursa - Ankara Yolu üzerinde başıboş at trafikte ilerlerken görüntülendi. Trafikte sürücülere zor anlar yaşatan at, bir süre sonra koşarak dakikalarca ilerledi. O anları şaşkınlıkla izleyen bazı vatandaşlar, cep telefonuna sarıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
