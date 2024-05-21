Bursa'da Ambulanslara Yazılan Cezalar İptal Edildi

Bursa'da hayat kurtarmak için olaylara giderken hız yapan 112 acil servis ambulanslarına hız koridorlarında yazılan radar cezaları haberin medyada yer almasının ardından iptal edilmeye başlandı. Bursa Valiliği, Emniyet Müdürlüğü'ne Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvurular sonrası tüm ihlal cezalarının istisnasız iptal edildiğini açıkladı.

Karayollarında hız sebebiyle meydana gelen kazaların azaltılması için Bursa Emniyet Müdürlüğü, yeni uygulamada 'hız koridoru" oluşturularak 70 kilometre hızı geçen araçlara ceza işlem uyguluyor. Fakat geçtiğimiz günlerde 112 ambulanslarının sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ceza makbuzlarını gören sağlık ekipleri hız sınırına uymak zorunda kalınca vakalara da ulaşma süresi uzamış oldu. Sağlık ekipleri, vakalara da geç kalınca hasta yakınlarının tepkisine maruz kalıyorlar. İnegöl Devlet Hastanesi'nden Bursa'daki hastanelere sağlık durumu kritik olan hastaların sevki sırasında da hız sınırına uyulmak zorunda kalınca, bu uygulama adeta hastaların canını hiçe sayıyor. Son bir hafta içerisinde ambulans sürücülerine onlarca hız sınırı cezası kesilirken, Bursa Valiliği ambulanslara yazılan cezaların iptal edileceğini duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karayollarında meydana gelen hızdan kaynaklı kazaların azaltılması, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla plaka tanımlama sistemi üzerinden hız koridorları oluşturulmuştur. Hız koridorundan geçen ve görev dışı ihlali tespit olunan tüm resmi araçlar hakkında cezai işlem uygulanmaktadır. Hız koridoru ihlali gerçekleştiren ve vaka taşıyan veya vakaya giden ambulanslar hakkında işlem uygulanmamakta olup; cezai işlem düzenlenen ambulanslarla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bildirimi ile müdürlüğümüze iletilen tüm ihlal cezaları istisnasız iptal edilmektedir. Bu yolda beraberiz, trafik kuralları hepimiz için" ifadesi kullanıldı. - BURSA