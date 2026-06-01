İnegöl'de alkollü sürücü kaza yapıp kaçtı, aracında uyurken yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştıktan sonra olay yerinden ayrılan alkollü sürücü, aracında uyurken yakalandı. Alkolmetreyi üflemekte güçlük çeken sürücüye trafik ekipleri dakikalarca uygulamalı eğitim verdi. Yapılan testte 2.76 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Olay saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, maddi hasarlı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, kazaya karışan 16 BZE 125 plakalı otomobil sürücüsünün aracını olay yerinden uzaklaştırdığı tespit edildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan trafik ekipleri, sürücünün izini sürerek aracı Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Akif Karşı Sokak'ta bulunan bir sitenin içerisinde park halinde buldu. Araçta inceleme yapan ekipler, sürücü koltuğunda uyuyan Sabri E. (32)'yi tespit etti. Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu sürücüyü uyandırarak araçtan indirdi.

Önce kullanmadım dedi

Aracı kullanmadığını iddia eden sürücü Sabri E., "Reis vallahi billahi ben sağ koltuktaydım. Kimin sürdüğünü söyleyemem. Üflediğimde kaç yıl ehliyetim gidiyor. 6 ay. Aracı ben kullanmadım normalde üstleneceğim. Aracı ben kullandım evet." dedi.

Alkolmetre başında zor anlar

Ekipler daha sonra sürücüye alkol testi uygulamak istedi. Ancak sürücü, alkolmetreyi doğru şekilde üflemekte zorlandı. Defalarca denemesine rağmen cihazın ölçüm yapamaması üzerine trafik polisleri, sürücüye nasıl üflemesi gerektiğini anlatarak uygulamalı şekilde yardımcı oldu.

Dakikalar süren uğraşların ardından yapılan ölçümde Sabri E.'nin 2.76 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Sabri E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı