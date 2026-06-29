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Otomobil servise çarptı: 6 yaralı

Otomobil servise çarptı: 6 yaralı
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Bursa Yıldırım'da alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, seyir halindeki servis otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, otomobil hurdaya döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da iddiaya göre alkollü otomobil sürücüsü, seyir halindeki servis otobüsüne arkadan çarptı. Yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 16 AEM 424 plakalı otomobil, seyir halindeki M.T. idaresindeki 16 S 4624 plakalı servis otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahaleler sonrası çevre hastanelere kaldırıldı.

Ayrıca, kaza sebebiyle kontrollü şekilde ilerleyen trafik kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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