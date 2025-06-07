Bursa'da Alkollü Sürücü Kaldırıma Çıktı, Ceza Aldı

Bursa'da Alkollü Sürücü Kaldırıma Çıktı, Ceza Aldı
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Bursa'da alkol denetimi yapan polis ekiplerini gören alkollü sürücü, kaçmaya çalıştı fakat durduruldu. Alkollü olduğunu itiraf eden sürücü, daha önce de ehliyetini alkolden kaybettiğini belirtti ve 48 bin 621 lira ceza aldı.

Bursa'da uygulama yapan ekipleri gören alkollü sürücü, kaldırıma çıkarak kaçmayı denedi. Kaçamayacağını anlayan sürücü, polis ekiplerine alkollü olduğunu itiraf etti. Alkollü sürücünün ehliyetini 1 ay önce yine alkolden kaptırdığı öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda alkol denetimleri yaparak trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Altıparmak Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik ekiplerini gören 34 EH plakalı otomobil, manevra yaparak kaldırıma çıktı. Polis ekiplerinin dikkatiyle durdurulan araç sürücüsü, alkolmetreyi üflemek istemedi.

"Aldım aldım alkol aldım"

Alkolmetreyi hazırlayan polis memurunu gören alkollü sürücü Murat Y., "Aldım aldım, alkol aldım. Ehliyetimi daha yeni kaptırdım. Bir yıl olmadı" dedi. Polis memuru, alkolmetreyi üflemezse aracının bağlanacağını söyledi. Bunun üzerine Murat Y., "Yapmayın 6 ay yedim, tamam eyvallah" demesiyle beraber trafik polisi, "Demek ki 6 ayda bir şey fark etmemiş" diye cevap verdi. Kaçamayacağını anlayan Murat Y., "15 dakika bekleyelim. Hata yaptım. Şu anda yapma. Alkollüyüm. Ben diyorum ki 10 dakika bekleyelim. Üflersem çıkacak. 2 tane bira içtim. Şu an alkollüyüm. Tamam üfleyeyim abi sıkıntı yok" dedi. Polis memurunun bir şans daha tanımasıyla alkolmetreye üfleyen Murat Y., 0.60 promil alkollü çıktı. Murat Y.'ye toplam 48 bin 621 lira para cezası kesildi. Öte yandan, Murat Y.'nin yaklaşık 1 ay önce yine alkolden ehliyetini kaptırdığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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