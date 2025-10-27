Haberler

Bursa'da Alkollü Saldırgan Rastgele Ateş Açtı: 4 Yaralı

Bursa'da Alkollü Saldırgan Rastgele Ateş Açtı: 4 Yaralı
Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkollü bir şahıs, girmek istediği mekana alınmadıktan sonra silahını çekip rastgele ateş açtı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polisin geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kafeler sokağında, alkollü olduğu gerekçesiyle bir mekana alınmayan şahıs, sinir krizi geçirerek silahına sarıldı. Rastgele ateş açan saldırgan, tartıştığı kişiyle birlikte yan mekanda olayla ilgisi olmayan 3 kişiyi de yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Şahsın olaydan önce tartıştığı mekan sahipleriyle yaşadığı arbede ve darp edilmesi güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Setbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, alkollü olduğu gerekçesiyle girmek istediği mekana alınmadı. Bunun üzerine öfkelenen saldırgan, belinden çıkardığı tabancayla mekana doğru art arda ateş etti.

Kurşunlardan bazıları tartıştığı Müşteki A.O. (43), bazıları ise yan mekanda müşteri olarak bulunan A.A., (44) S.A., (30) M.Ş.Ç. (67) isimli vatandaşlara isabet etti. Yaralanan 4 kişi, kanlar içinde yere yığılırken çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan olaydan önce şahsın alkollü olarak geldiği mekanda tartışma çıkarınca darp edildiği anlar ve kargaşa ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

