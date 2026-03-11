Bursa'da AVM'de esrarengiz ölüm

Haberler

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanı AVM'de, 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık zemin boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Kent Meydanı AVM'de meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kent Meydanı Alışveriş Merkezi'nin yemek katında meydana geldi. Doğukan Dikbıyık isimli gencin henüz bilinmeyen bir nedenle AVM içerisindeki zemin boşluğuna düştüğü öğrenildi. Zemine çarpan Dikbıyık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında AVM içerisinde bulunan vatandaşlar büyük bir gürültü duyduklarını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Görgü tanıkları, sesi duyduktan sonra aşağı baktıklarında bir kişinin yerde kanlar içerisinde yattığını gördüklerini ifade etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri AVM içerisinde güvenlik önlemi alırken, olayın nedeni hakkında inceleme başlattı.

Hayatını kaybeden Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
