Bursa'da Alacaklılarına Kurşun Yağdıran Şüpheliler Yakalandı

Bursa'da 6 şüpheli, takip ettikleri alacaklılarını yol ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Olayın ardından kaçan şüpheliler Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şafak baskınıyla yakalanırken, cinayet anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan, şüphelilerin 150 bin lira için cinayet işledikleri öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Batuhan Kolpar (27) yanına aldığı Rıdvan Güleçyüz (27), Kemal Kırmacı (25), Enes Turan (22), Aygün Tunç (47) ve Tayfun Eseroğlu (25) ile 150 bin lira alacaklısı olduğu Yakup Karataş'ın (28) peşine düştü. İki araçla takibe aldıkları Yakup Karataş'ı sokak arasında sıkıştıran şüphelilerden Batuhan Kolpar ve Tayfun Eseroğlu yanında getirdikleri tabancayla arka arkaya tetiğe bastı. Karataş kanlar içinde yerde kalırken, çevredekiler silah sesleri üzerine polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, 6 şüpheli olay yerinden araçlarıyla kayıplara karıştı. Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırsa da, Karataş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler şafak baskınıyla yakalandı

Olayla ilgili tahkikat başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, takibe aldıkları 6 şüphelinin saklandıkları yerleri tespit etti. 24 saat geçmeden 6 şüpheliye şafak baskını düzenleyen ekipler, yakaladıkları zanlıları ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemleri tamam şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin 150 bin lira borç nedeniyle cinayet işledikleri öğrenilirken, cinayet anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - BURSA