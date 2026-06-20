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İş ortağını öldürüp intihar eden galerici toprağa verildi

İş ortağını öldürüp intihar eden galerici toprağa verildi
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Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada oto galerici Zafer Yılmaz, iş ortağı Banu Özdağ'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Bursa'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada iş ortağını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren oto galerici toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oto galericilik yapan Zafer Yılmaz ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren ortağı Banu Özdağ arasında yaklaşık 20 milyon liralık çek ve senetlerden kaynaklanan alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, yanında bulunan tabancayla Özdağ'ın başına ateş etti ardından aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, oto galerici Zafer Yılmaz'ın cenazesi, Mudanya Duran Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mudanya Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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