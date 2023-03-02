Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alacak verecek tartışmasında bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı. Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alacak verecek tartışmasında bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı. Olay Yeniceköy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracından inip yolda yürüyen Mehmet T.(56), denk geldiği alacaklısı Koray Ö. isimli şahısla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Koray Ö. elindeki tüfekle yakın mesafeden Mehmet T.'ye ateş etti. Mehmet T. karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yeniceköy Mahallesi İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.