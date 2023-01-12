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Bursa'da akılalmaz kaza : TIR'a çarpan otomobil, dorsenin altına girdi : 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da akılalmaz kaza : TIR'a çarpan otomobil, dorsenin altına girdi : 1 ölü

Bursa'da park halindeki TIR'a çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Bursa'da park halindeki TIR'a çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bursa Çevre Otoyolu Kestel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. İdaresindeki 17 YR 284 plakalı TIR, otoyolda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı emniyet şeridine park etti. Arkasından gelen M.V.Y. (39) idaresindeki 34 DUK 171 otomobil ise TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altına girerken sürücüsü M.V.Y. feci şekilde hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.V.Y.'ye yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

M.V.Y'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken TIR sürücüsü E.B. gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kestel Bursa 3. Sayfa Haberler

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