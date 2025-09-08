Haberler

Bursa'da Aile İçi Şiddet İhbarında Polisler Saldırıya Uğradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, şüphelinin pitbull cinsi köpeği tarafından saldırıya uğradı. İki polis yaralandı ve şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Çok sayıda suç kaydı bulunan H.A. isimli şüpheli, polislerin üzerine pitbull cinsi köpeğini saldı. Köpeğin ve şüphelinin saldırısı sonucu 2 polis yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.'nın eşi S.A.'ya şiddet uyguladığı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polisler, kadını ve çocuğunu almak isteyince öfkelenen H.A., yasaklı ırk pitbull köpeğini ekiplerin üzerine saldı. Köpeğin saldırısı sonucu bir polis bacağından yaralandı. Hayvanın etkisiz hale getirilmesinin ardından H.A. gözaltına alınmak istendi.

Ancak gözaltı sırasında da direnen H.A., bir polis memurunu kolundan yaraladı. Olayda yaralanan iki polis hastaneye kaldırılırken, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alındı.

Şüpheli H.A. emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

