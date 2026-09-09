Bursa’da ahlak uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen ahlak uygulamasında 78 şahıs sorgulanırken, bir şüphelinin üzerinden 2,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi ile Yıldırım ilçesi Meydancık İncirli Caddesi üzerinde polis ekiplerince yaya olarak hareketli ahlak uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde şüpheli şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde 78 kişinin sorgulaması yapıldı.

Denetimler sırasında bir şüphelinin üzerinden 2,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamalarda başkaca herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Öte yandan, vatandaşlar bölgede gerçekleştirilen polis denetimlerinden memnun olduklarını belirten vatandaşlar, uygulamaların huzur ve güvenliğin sağlanması açısından önemli olduğunu ifade etti. Polis ekiplerinin benzer uygulamalarını sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı