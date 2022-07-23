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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezin indi.

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezin indi.

Olay, Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Bir süre çöp konteynırlarından yemek arayan domuz sürüsü, daha sonra geldikleri ormanlık alana giderek gözden kayboldular. O anlar cep ise cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ömerbey Mahallesi Mudanya Bursa 3. Sayfa Haberler

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