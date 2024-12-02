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Bursa'da 7 Kaçak Göçmen Sınır Dışı Edildi

Bursa'da 7 Kaçak Göçmen Sınır Dışı Edildi
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, kaçak yolla Türkiye'ye giren 7 göçmeni yakalayarak sınır dışı etti. Operasyonda göçmenlere yer temin eden 3 kişi için de çalışmalar başlatıldı.

Bursa'da yakalanan 7 kaçak göçmen sınır dışı edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Türkiye'ye kaçak yollarla giren kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, göçmenlere yer temin eden A.D., M.D. ve S.Ç. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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