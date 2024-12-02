Bursa'da 7 Kaçak Göçmen Sınır Dışı Edildi

Bursa'da yakalanan 7 kaçak göçmen sınır dışı edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Türkiye'ye kaçak yollarla giren kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, göçmenlere yer temin eden A.D., M.D. ve S.Ç. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - BURSA