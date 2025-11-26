Haberler

Bursa'da 56 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Güncelleme:
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, toplam 56 yıl 10 ay 19 gün hapis cezası bulunan Y.S. adlı firari şahıs yakalandı. Uzun süredir farklı adreslerde gizlenen Y.S., güvenlik kameraları ve teknik takip ile tespit edilerek yapılan operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 'adam öldürmek, hakaret, infaz kurumuna yasaklı madde sokmak, kamu malına zarar verme' suçlarından toplam 56 yıl 10 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.S., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir firari olan Y.S.'nin farklı adresler kullanarak yer değiştirdiğini belirledi. Şüphelinin yakalanması için 30 ayrı iş yerine ait toplam 240 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yapılan saha ve teknik çalışmalar sonucunda Y.S.'nin Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde bir adreste saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Y.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
