Bursa'da 5 Yaşındaki Çocuk Apartmandan Düşerek Ağır Yaralandı

İnegöl ilçesinde balkona çıkan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ayea A., dengesini kaybederek 3. katın balkonundan düştü. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 3. Katından düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Balkona çıkan Suriye uyruklu 5 yaşındaki Ayea A. dışarıyı seyretmek istediği sırada bir anda dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

