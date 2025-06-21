Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili polis tahkikatı devam ediyor.
Bursa'da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir adamın kaldığı çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Bursa'nın birçok noktasından da görülen yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devem ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa