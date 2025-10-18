Haberler

Bursa'da 42 Yıl Cezası Olan Firari Yakalandı

Bursa'da silahla tehdit suçundan firari olarak aranan H.A., İnegöl'de yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın evinde ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Bursa'da "silahla tehdit" suçundan firari olarak aranan ve hakkında toplam 42 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, H.A.'nın İnegöl ilçesinde bulunduğu tespit edildi. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ile müşterek gerçekleştirilen operasyon sonucunda şahıs gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 13 adet fişek ele geçirildi. H.A.'nın "Kasten Öldürme, Uyuşturucu Madde Ticareti, Resmi Belgede Sahtecilik, Kasten Yaralama, İftira, Silahla Tehdit, Kadına Karşı Basit Yaralama" suçlarından arandığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.A. adli mercilere sevk edilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
