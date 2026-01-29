Haberler

Cinayet, yağma, uyuşturucu, Bursa'da aranan 4 hükümlü yakalandı

Cinayet, yağma, uyuşturucu, Bursa'da aranan 4 hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Emniyet Müdürlüğü, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüpheliler arasında nitelikli yağma, uyuşturucu suçları ve kasten öldürme gibi ağır suçlardan aranan kişiler bulunuyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari şüpheli yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre; "Nitelikli Yağma" suçundan toplam 26 yıl hapis cezası bulunan H.D., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan toplam 12 yıl hapis cezası bulunan C.E., "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında toplam 10 yıl hapis cezası bulunan B.K. ile "Dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 10 yıl 1 ay 7 gün hapis cezası bulunan A.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan 4 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanığa 3 ağırlaştırılmış müebbet

Huzurevinde katliam yapan sanığın cezası belli oldu
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanığa 3 ağırlaştırılmış müebbet

Huzurevinde katliam yapan sanığın cezası belli oldu
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı