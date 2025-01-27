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Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Olumsuz Durum Yok

Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Olumsuz Durum Yok
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Bursa Valiliği, Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Depremin ardından vatandaşların telaşla yakınlarını aradığı gözlemlendi.

Bursa Valiliği, öğle saatlerinde yaşanan deprem ile ilgili şehirde bir olumsuz durum olmadığını açıkladı.

Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullanıldı: "İlimizde merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir"

Öte yandan depremin ardından sokağa çıkan vatandaşların cep telefonlarına sarılıp yakınlarını araması ise dikkat çekti - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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