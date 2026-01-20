Haberler

İnegöl'de genç adam evinde ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 38 yaşındaki Şadan Kaladağ yalnız yaşadığı evinde hareketsiz halde bulundu. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis durumu incelemek üzere olay yerine sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 38 yaşındaki bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Çavuşdayı Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katında meydana geldi. 38 yaşındaki Şadan Kaladağ'dan haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve giren arkadaşları genci hareketsiz halde yatakta yatarken buldu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

