Bursa'da 3 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Bursa'da 3 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
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Bursa'nın Güneştepe Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da 3 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatı katını tamamen sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Alevlerin binanın çatı katından yükseldiğini gören mahalleli 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, bazıları yangını söndürmek için kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve çevredeki binalara sıçraması önlendi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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