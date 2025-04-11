Bursa'da 3 Katlı Binada Yangın: Anne ve Kızı Jandarmanın Müdahalesiyle Kurtarıldı

3 katlı binadaki yangında can pazarı... Anne ve kızı etkilendi

BURSA - Bursa'da 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında yoğun dumana maruz kalan anne kız etkilendi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir neden ile başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek, daireyi tamamen sardı. Bölgede yaşayan vatandaşlar 112 ekipleri isteyip yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumana maruz kalan 70 yaşındaki Şehriban B. ile kızı itfaiye ekiplerinin merdivenli araçlarıyla binadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Şehriban B., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, kızı ise ambulanstaki tedavisinin ardından evine döndü. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.