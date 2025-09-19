Haberler

Bursa'da 3 Katlı Binada Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler mahalleliyi korkuturken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi'de 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın çatı katını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, çatı kullanılamaz hale geldi. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - BURSA

