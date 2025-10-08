Haberler

Bursa'da 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Mustafakemalpaşa ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan M.K.'yı yakaladı. Emniyet yetkilileri, kamu güvenliğini sağlamak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polis ekipleri, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 Ekim'de saat 19.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmada M.K. isimli şahıs yakalandı. UYAP sorgulamasında, zanlının "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl hapis cezası, ayrıca "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçundan arandığı ve 82 bin 400 TL para cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.K., cezaevine teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. - BURSA

