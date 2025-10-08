Bursa'da 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polis ekipleri, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 Ekim'de saat 19.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmada M.K. isimli şahıs yakalandı. UYAP sorgulamasında, zanlının "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl hapis cezası, ayrıca "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçundan arandığı ve 82 bin 400 TL para cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.K., cezaevine teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. - BURSA