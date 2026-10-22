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Bursa'da 20 suç kaydı bulunan kaçak şahıs çatı arasında saklanırken yakalandı

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Bursa'da 20 suç kaydı bulunan kaçak şahıs çatı arasında saklanırken yakalandı Haber Videosunu İzle
Bursa'da 20 suç kaydı bulunan kaçak şahıs çatı arasında saklanırken yakalandı
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Bursa'da uyuşturucu suçundan 3 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kaçak şahıs, Yıldırım'da bir apartmanın çatı arasında saklanırken yakalandı. 20 suç kaydı bulunduğu belirlenen şahıs, düzenlenen operasyonla adli makamlara sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan kaçak şahıs bir apartmanın çatı katında saklanırken yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmalarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 20 suç kaydı olduğu tespit edilen B.B. isimli şahsı takibe aldı. Şahsın yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Ekiplerce yürütülen titiz saha çalışmaları neticesinde; şahsın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde yerleşim kaydı bulunmayan bir ikamette saklandığı tespit edildi. Savcılıktan alınan karara istinaden düzenlenen operasyonla evin çatı arasında gizlenmiş vaziyette yakalanan B.B. adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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