Bursa'da 2 Yaşındaki Çocuk Fare Zehri Yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fare zehri yiyen 2 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki A.A., yerde bulduğu fare zehrini yemek zannedip yedi. Fenalaşan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA