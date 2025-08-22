Bursa'da 2 Katlı Ev Yangında Küle Döndü

Bursa'da 2 Katlı Ev Yangında Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Osmangazi ilçesinde 2 katlı bir müstakil evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadan soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev küle döndü.

Yangın, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 1. Kocayunus Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kontrol altına alınırken, gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, soğutma çalışmaları sürüyor. - BURSA

