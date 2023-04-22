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Bursa'da polis ekiplerine oyuncak silah doğrultan iki arkadaş ortalığı karıştırdı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da iki arkadaşın oyuncak silahlı ve torpilli oyununu kavga sanan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Şahıslar, olay yerine gelen polis ekiplerine oyuncak silahlarını doğrultunca ortalık karıştı. Polis havaya uyarı ateşi açarken, hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan 2 şahıs gözaltına alındı.

İznik ilçesinde meydana gelen olayda, 2 arkadaşın oyuncak silahlı ve torpilli oyununu çevredeki vatandaşlar silahlı kavga olarak polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bursa'da 2 arkadaşın oyuncak silah ve torpilli oyunu polisi harekete geçirdi

OYUNCAK SİLAHLARINI POLİSE DOĞRULTTU

Polisin geldiğini gören 2 arkadaş ise oyuncak tabancalarını polise doğrulttu. Polis kendilerine silah doğrultulduğunu görünce uyarı amaçlı havaya ateş açtı. Ellerindeki oyuncak silahları yere bırakan 2 arkadaş polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da 2 arkadaşın oyuncak silah ve torpilli oyunu polisi harekete geçirdi

GÖZALTINA ALINDILAR

Attıkları torpillerden biri ise çevrede bulunan bir dükkana isabet ederken ufak çaplı yangın çıktı. Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 2 arkadaşın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa'da 2 arkadaşın oyuncak silah ve torpilli oyunu polisi harekete geçirdi

Bursa'da 2 arkadaşın oyuncak silah ve torpilli oyunu polisi harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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