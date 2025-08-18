Bursa'da 16 Yaşındaki Çocuk Kaçış Macerası: Polis Arabasına Çarptı
Bursa'nın İznik ilçesinde babasının kamyonetiyle polisten kaçmaya çalışan 16 yaşındaki A.E.Ç., kaçarken polis aracına çarparak gözaltına alındı.
Bursa'nın İznik ilçesinde babasının kamyoneti ile gezerken polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki çocuk, polis arabasına çarptı. Çocuk ekipler tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde babasından habersiz aldığı kamyonetle gezmeye çıkan 16 yaşındaki A.E.Ç., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polisleri peşine takan çocuk kaçmaya başladı. Kısa süre sonra aracı sıkıştırılan çocuk, tekrar kaçmak isterken polis arabasına çarptı. Çocuk ekipler tarafından gözaltına alındı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa