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Bursa'da 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsız Yakalandı

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Bursa'da hırsızlık suçundan 15 yıl 20 gün hapis cezası bulunan İ.T., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Bursa'da hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa'da hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunun İ.T.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekipler, kısa sürede İ.T.'yi merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi'nde gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsız Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BERKE ERDAL - 3.Sayfa

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