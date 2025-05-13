Bursa'da 15 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı
İnegöl ilçesinde, motosikletli bir şahıs tarafından bıçakla saldırıya uğrayan 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Polis, saldırganı arıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki çocuk, motosikletli bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.
Olay, 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen Muhammed B. (15) motosikletle yanına gelen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Çocuk kolundan bıçakla yaralanırken, şüpheli ise motosikletiyle kaçtı. Yaralıya yoldan geçen polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi arıyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa