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Elektrikli bisiklet sürücüsü alkollü çıktı, "Eve gidiyordum" dedi

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Bursa'da alkol denetiminde durdurulan elektrikli bisiklet sürücüsü Aleyna B.'nin 2.08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 50 bin lira ceza kesilirken, polisle yaşadığı ilginç diyalog dikkat çekti.

Bursa'da alkol denetimi sırasında şüpheli seyreden elektrikli bisiklet sürücüsü durduruldu. Yapılan kontrollerde yasal sınırdan yaklaşık 11 kat fazla alkollü olduğu tespit edilen sürücüye toplam 50 bin lira ceza kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri alkol denetimleriyle trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Bursalı Tahir Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, şüpheli seyreden elektrikli bisikleti durdurdu. Alkolmetre testi sırasında ilk başta "Eve gidiyorum" diyen alkollü sürücü, daha sonra alkolmetreyi üfledi. Yapılan kontrollerde sürücünün yasal sınırlardan yaklaşık 11 kat fazla alkollü olduğu tespit edildi. 2.08 promil alkollü çıkan Aleyna B., daha sonra olayı görüntüleyen basın mensuplarına serzenişte bulundu.

Alkollü sürücü ile polis arasında ilginç diyalog

Alkol testi sonrası karakola gideceğini öğrenen Aleyna B., "Karakola neden gidiyorum. Motor kalsın burada, alın anahtarı. Beni götüremezsiniz, ben motoru bırakır giderim. Karakola gitmeye mecbur değilim. Tamam yaz ne kadar ceza yazıyorsan. Beni buradan götüremezsiniz" diye konuştu. Daha sonrasında sakinleşenen alkollü sürücü, karakola götürüldü. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan toplam 50 bin lira para cezası kesildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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