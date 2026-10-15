Bursa Cumalıkızık'ta taşan dere köprüyü sular altında bıraktı, BUSKİ müdahale etti

Bursa Cumalıkızık'ta taşan dere köprüyü sular altında bıraktı, BUSKİ müdahale ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde dere taştı. Cumalıkızık Parkı girişindeki köprü sular altında kalırken BUSKİ ekipleri kepçelerle suyu kontrol altına almak için çalışma başlattı; yükselen su vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Bursa'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle Yıldırım ilçesine bağlı tarihi Cumalıkızık Mahallesi'nde dere taştı. Cumalıkızık Parkı girişinde bulunan köprü sular altında kalırken, BUSKİ ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Bursa'da etkili olan yoğun yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde derelerin su seviyesi yükseldi. Cumalıkızık Parkı girişinde bulunan köprü, yükselen suların altında kaldı.
Bölgede taşkın riskine karşı harekete geçen Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri, kepçelerle çalışma başlatarak suyun kontrol altına alınması için müdahalede bulundu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, yükselen su seviyesi vatandaşlara zor anlar yaşattı.