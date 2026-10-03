Bursa Büyükorhan'da 3 gündür kayıp Fatma Aybey için jandarma arama başlattı

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 3 gündür kayıp olan 61 yaşındaki zihinsel engelli Fatma Aybey için ekipler seferber oldu.

Büyükorhan ilçesi Aktaş köyünde yaşayan zihinsel engelli Fatma Aybey 30 Eylül saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı. En son evinden çıkıp dağlık araziye doğru ilerlediği görülen Aybey'den 3 gündür haber alınamıyor.

Köy sakinleri ve ailesi iki gün kendi imkanlarıyla arayıp jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD'ın yönlendirmesiyle tüm sivil ekipler ve jandarma bugün sabah saatlerinde ormanda ve köy çevresinde hem havadan hem karadan arama çalışması başlattı.

70 kişilik ekibe İHAKUT ekipleri de dron ile destek veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı