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Bursa Büyükorhan'da 3 gündür kayıp Fatma Aybey için jandarma arama başlattı

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Bursa Büyükorhan'da 3 gündür kayıp Fatma Aybey için jandarma arama başlattı
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 3 gündür kayıp olan 61 yaşındaki zihinsel engelli Fatma Aybey için jandarma, AFAD ve sivil ekipler seferber oldu. Aktaş köyü çevresinde ve ormanda başlatılan aramaya 70 kişilik ekibin yanı sıra dron da destek veriyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 3 gündür kayıp olan 61 yaşındaki zihinsel engelli Fatma Aybey için ekipler seferber oldu.

Büyükorhan ilçesi Aktaş köyünde yaşayan zihinsel engelli Fatma Aybey 30 Eylül saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı. En son evinden çıkıp dağlık araziye doğru ilerlediği görülen Aybey'den 3 gündür haber alınamıyor.

Köy sakinleri ve ailesi iki gün kendi imkanlarıyla arayıp jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD'ın yönlendirmesiyle tüm sivil ekipler ve jandarma bugün sabah saatlerinde ormanda ve köy çevresinde hem havadan hem karadan arama çalışması başlattı.

70 kişilik ekibe İHAKUT ekipleri de dron ile destek veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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