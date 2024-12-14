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Bursa'da Silahlı Saldırıda Şehit Olan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın Naaşı Memleketine Gönderiliyor

Bursa'da Silahlı Saldırıda Şehit Olan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın Naaşı Memleketine Gönderiliyor
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Bursa'da görülen bir dava sırasında meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş Nurettin Yaşar, hastanede hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Yaşar'ın cenazesi, yarın Bursa'da düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.

Bursa'da 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş Nurettin Yaşar şehit oldu. 26 yaşındaki Yaşar'ın naaşı yarın törenin ardından memleketine gönderilecek.

Bursa Adliyesi'nde dün görülen öldürmeye teşebbüs davasında, duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki Tolga Ergün'ün emekli güvenlik görevlisi babası Kemal Ergün, davanın sanıkları Mert Akça ile babası Köksal Akça'yı silahla vurarak öldürmüştü. Saldırı anında Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda görevli Nurettin Yaşar ile silah arkadaşı Uğur Bulut da başlarına isabet eden mermi ile ağır yaralanmıştı.

Hastanede tedavi altında olan Nurettin Yaşar doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Yaşar'ın naaşı yarın Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılacak olan cenaze merasimi sonrası Yenişehir Havaalanı'ndan uğurlama töreni ile memleketine gönderilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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