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Son dakika haberleri | Bursa'da orman yangını için müthiş seferberlik...Yangın kontrol altında

Son dakika haberleri | Bursa'da orman yangını için müthiş seferberlik...Yangın kontrol altında

3. Sayfa Haberleri

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangın 4 helikopter ve 3 uçağın havadan, onlarca işçinin katılımıyla karadan yapılan müdahale sonrası 2 saatte kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangın 4 helikopter ve 3 uçağın havadan, onlarca işçinin katılımıyla karadan yapılan müdahale sonrası 2 saatte kontrol altına alındı. Görgü tanıkları, orman, Büyükşehir ve Orhaneli Belediyesi ekiplerinin yangına çok kısa sürede müdahale ettiklerini, bir saat içinde 4 helikopter ve 3 uçağın bölgeye sevk edildiğini bildirdiler.

Orhaneli- Büyükorhan yol ayrımındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Orhaneli ve Büyükorhan işletme şefliğinin yanısıra Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orhaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 helikopter ve 3 uçağın müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında bölgedeki köylüler ve vatandaşlar, arama kurtarma ekipleri, orman ve belediye işçileri de canla başla çalıştı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 3 uçak, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 28 personel ile müdahale edildiği bildirildi.

2 saat gibi kısa sürede söndürülen yangın ile yüzlerce çam ağacının alevlere teslim olması önlendi.

Yangını soğutmak için uçaklar ilaçlı su sıkarak müdahaleyi sürdürdüler.

(Mustafa Bülent Değirmen-Ali Erdem /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükorhan Orhaneli Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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